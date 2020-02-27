台南市立圖書館新總館目前施工進度達71.56％，預計10月竣工、12月正式開館營運。（曹婷婷攝）

台南市立圖書館新總館12月正式開館營運，目前施工進度達71.56％，台南市長黃偉哲（左二）27日前往視察。（曹婷婷攝）

備受矚目的台南巿立圖書館總館預定今年10月竣工、12月開館營運，目前施工進度達71.56％，台南市長黃偉哲27日上午前往視察，他說，市圖新總館是永康砲校遷移轉型創意園區後，區域內首座興建完成的公共建築，肩負帶動在地區域發展重任，台灣最老百年公共圖書也宣告在此展開下一個百年基業。

成立於1919年9月的台南市立圖書館，去年邁入創館100年，館舍老舊空間改造同時，台南市政府也啟動新總館闢建工程，斥資18.88億、6層樓高，位於永康砲校舊址的台南巿立圖書館總館，未來將容納60萬件館藏、提供1000種期刊及1座40萬冊圖書，4樓也規畫名人專區。

黃偉哲說，市圖新總館除了圖書館功能，另也包含演藝廳、空中花園、會議廳、咖啡館等。尤其，動線設計考量不同年齡層使用，堪稱是外觀造型及實用性兼具的多功能圖書館建築，除了提升圖書館服務品質，日後也勢必將成為民眾休憩好去處。

隨著外觀漸漸接近完成，也吸引不少民眾目光，其中，金色外牆採鋁隔柵，相當雅緻，看似簡單的7個重複窗花紋由數千枝鋁料組成，每支紋樣彎折位置不同，文化局指出，建築師取材台南老屋窗花紋，象徵串聯過去與今日台南。

(中時 )