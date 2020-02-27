罷免風潮來了？國內近來有「罷韓」─罷免高雄市長韓國瑜的活動，韓粉則到美國白宮網站連署要罷免蔡英文總統，而國外也有華裔網友因不滿世界衛生組織(WHO)祕書長譚德塞的防疫表現，發起罷免連署，至2月27日已獲全球超過415,739位網友連署響應。

據「中央廣播電台」報導，加拿大華裔網友葉一森(Osuka Yip)在著名社會公益請願網站《Change.org》發起連署，內容指出，譚德塞在1月23日時，拒絕將新冠肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」，但譚德塞低估肺炎疫情，使得確診和死亡人數增加逾倍，不見趨緩。因此，「我們強烈認為譚德塞不適合擔任WHO總幹事，呼籲譚德塞立即辭職」。更表示，應該政治中立的WHO，不應以政治因素為由，將醫療發達的台灣排除在外，

事實上，許多國人對譚德塞忽視台灣加入WHO的需求，十分不滿，該罷免連署也吸引不少台灣民眾參與，連前衛生署長葉金川也響應，國內網友也頗為關注。據該公益請願網站最新消息，截至2月27日止，已有415,739人參與連署請願書，有望突破50萬大關。

(中時電子報)