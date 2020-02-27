國民黨主席3月7日補選，今天完成具投票權黨員數最終統計，連同1 萬多位海外黨員，共計約有34.6萬名黨員具投票權，黃復興黨部佔約 24％；各黨部最慢今天寄出投票通知，因此29日前應可收到投票通知。據悉，雖然光寄發投票通知單的成本就近350萬元，且相較2017年黨主席選舉時合格黨員數47.8萬餘人，這次少約13.2萬餘人，但這次補選所收黨費，各地黨部進帳約3千多萬元，整體仍「小賺一筆」。

國民黨員這次要擁有投票權，必須入黨1年以上、本月23日前繳交今年及過去欠繳的每年200元黨費。由於23日以信用卡、郵局、四大超商、農漁會、金融機構等方式繳納黨費，須有4天作業期，金流才會入帳，因此黨中央23日繳費截止時統計有33.3萬名黨員完成繳費，今天作最後統計，增至約33.5萬人，再加上1萬0800名海外黨員，總計約34.6萬名黨員可投票，下週將公告各黨部及全部各格黨員詳細人數。

黨務人士指出，這次因補選相當匆促，原本預估約僅30萬名合格黨員，結果竟有34.6萬人，顯示「不少黨員真的很想投票」或對國民黨存有深厚感情。

對於先前外界認為黨員數增加，疑有「人頭黨員」。黨務人士說，完全是誤解，目前正值黨費繳納期，繳費踴躍，但沒有黨員異常大量增加，況且須入黨1年以上才有投票權，「誰能在去年3月7日前就預料1年後要補選主席？」雖無法完全排除可能有少數黨員由他人代繳黨費，但繳費出乎預的踴躍現象，只能說是選情增溫，兩位候選人江啟臣、郝龍斌的支持陣營都有在衝刺。

據悉，33.5萬名國內的合格黨員中，免繳黨費即可取得投票權的黨員，包括黨齡40年以上、年齡65歲以上以及中低收入戶、低收入戶黨員約19萬人，另有1萬多名過去繳1萬元終身黨費的黨員。而黃復興及各縣市黨部中，以黃復興黨部8.3萬人最多，佔總數約24％，其次是北市、新北市各逾3萬人，再來是高雄市2萬多人，逾1萬的依次是彰化縣、台中市、台南市、桃園市及屏東縣。

若相較1月17日黨主席補選公告時的合格黨員數26萬3677人，至昨天統計達33.5萬人，已增加逾7萬人，超乎原先預期。其中黃復興黨部增加2萬2千人最多；縣市黨部增加最多者依次是彰化縣近1萬人，其次則是新北約4千人、北市及高雄各約3千人。

他說，黃復興系統動員力向來很高，若整體投票率因疫情影響而降低，黃復興票源的流向將高度影響選舉結果，不過郝、江在黃復興各有支持系統，難說對誰較有利。至於合格黨員數原在22縣市排名第7的彰化縣，因這次增加1萬人而追過台中、台南及桃園，排名躍升第4，應是地方派系人士分挺郝、江，各自動員有關。

這次黨費繳納踴躍，超乎黨中央預期，估計地方黨部入帳至少3千萬元。因此各黨部雖自23日起至昨天陸續寄出選舉公報、投票通知給合格黨員，每封的8元郵資及套印信封、投票通知單、選舉公報，合計花費約350萬元，整體計算，仍「小賺一筆」。

國民黨3月7日也將改選中常委，黨中央日前也公告中常委選舉全國選舉人名冊，共計有1967位黨代表將以每人最多可勾選16人的方式，從 48位中常委候選人當中，選出32位中常委。

(中時 )