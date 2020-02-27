線上遊戲平台Roblox 26日宣布完成最新一輪募資，獲得Andreessen Horowitz及多家創投公司注資1.5億美元，將預估市值推向40億美元。

Andreessen Horowitz當年在臉書創業初期就參與投資，這回首度投資Roblox，資金來自去年5月建立的22億美元晚期投資基金。該公司合夥人喬治（David George）表示，「Roblox未來極有可能成為虛擬宇宙」，相當於電影《一級玩家》中描繪的虛擬世界。

2006年創立的Roblox並非單純的遊戲開發商，而是提供線上平台及遊戲開發工具，吸引第三方開發者在平台上開發遊戲。Roblox線上平台至今累積上千萬款遊戲，讓全球各地用戶透過手機、遊戲機或電腦連線免費玩遊戲。用戶還能使用平台上的聊天功能，並用虛擬通貨Robux在遊戲內消費。

(工商 )