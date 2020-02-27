據英國《金融時報》報導，新冠肺炎疫情於全球迅速擴散，嚴重打擊消費者出遊意願。有鑑於此，歐洲航空公司緊急採取應變措施，像是暫緩投資支出與延後聘雇人力等，試圖降低疫情對於業績的衝擊。

荷蘭皇家航空（KLM）近日宣布凍結資訊科技與房產方面的投資計畫，同時大砍員工旅遊開支並暫緩聘雇活動。德國漢莎航空26日亦宣布類似行動，不僅暫停徵聘新員工，更要求正職員工放無薪假並提高兼差時數。

新冠肺炎大陸境外病例近日急速攀升，其中以韓國與義大利情況最為嚴重，導致航空公司不得不採取應變措施。

(工商 )