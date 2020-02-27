因應疫情擴大 歐洲航空暫緩投資與聘雇 23:012020/02/27 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據英國《金融時報》報導，新冠肺炎疫情於全球迅速擴散，嚴重打擊消費者出遊意願。有鑑於此，歐洲航空公司緊急採取應變措施，像是暫緩投資支出與延後聘雇人力等，試圖降低疫情對於業績的衝擊。 荷蘭皇家航空（KLM）近日宣布凍結資訊科技與房產方面的投資計畫，同時大砍員工旅遊開支並暫緩聘雇活動。德國漢莎航空26日亦宣布類似行動，不僅暫停徵聘新員工，更要求正職員工放無薪假並提高兼差時數。 新冠肺炎大陸境外病例近日急速攀升，其中以韓國與義大利情況最為嚴重，導致航空公司不得不採取應變措施。 (工商 ) #暫緩 #歐洲 #應變 #聘雇 #航空公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 退改票各國航空怨聲多 如不收手續費國籍航空影響最大 09:132020/02/24 財經 中壽傳愛 號召民眾捐熱血 04:102020/02/25 生活新聞 近距離賞F1賽車 車迷呼太過癮 04:102020/02/25 地方新聞 誰把戰疫打成戰役 04:102020/02/25 時論廣場 退改票糾紛 交通部籲消保官積極處理 22:232020/02/25 生活 大陸新航空公司揭牌 全用陸製民航機 17:352020/02/26 財經 媽祖遶境暫緩 蔡英文：為台灣好就是慈悲 13:342020/02/27 政治 防業務癱瘓 航空公司擬採異地辦公 13:212020/02/27 生活 苗栗市復刻版鐵馬進香 今年暫緩活動 17:202020/02/27 生活 新北籲暫緩大型宗教活動 各宮廟響應 17:172020/02/27 生活 財經熱門新聞 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 即時 3天慘！沙國老大遭綁架 油價又爆血腥 - 財經 美股崩跌該賣了？ 價值投資大師卻進退兩難 - 財經 別找餐券了！寒舍艾美Buffet大促銷 官網訂打7折 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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