大陸廣州某家台商多功能鞋大廠，為因應中美貿易戰影響，計畫投資4.2億元，將部分製鞋產線移回台灣，27日獲得經濟部加工出口區管理處（簡稱加工處）審議通過，獲准進駐加工處屏東園區設廠，將導入自動化生產，並運用30年製鞋及外銷的經驗，期望能整合國內上、下游廠商優質的製造技術能力，創造MIT自有品牌。

該家製鞋廠是高雄市廠商，早期曾赴美國投資，後來轉戰大陸廣州增城設廠，主力生產機車鞋、越野腳踏車鞋、軍靴、登山鞋、冰上曲棍球鞋，及冰刀鞋等產品。

去年因中美貿易戰，為分散投資風險，並增加製鞋據點及研發能量，該家製鞋廠決投資4.2億元，申請回台投資案。目前該家製鞋廠，剛成立籌備處，計畫申請公司登記，以利後續辦理進駐設廠事宜。

另台中市某家保養品公司，從事美容、保養品原料銷售及醫美級、沙龍級保養品研發與生產，計畫投資約1,000萬元，申請進駐台中園區，擴大公司營運規模。

此外，加工處27日同時公布2月核准區內廠商3件增資案，分別為工業氣體供應廠、半導體工業助劑廠投資擴廠，及廠房增設太陽能光電發電設備案，此次增資金額共計12.87億元，連同上述投資設廠案金額，合計此次投、增資總額達17.17億元。

(工商 )