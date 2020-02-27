政院上週趁新冠肺炎特別條例通過之際，同時在院會通過每感的國土計畫法修正案，被台灣民眾黨立委蔡壁如在臉書痛批行政院別趁火打劫。張景森繼發千字文回應後，今天再度於臉書回擊民眾黨，不管國家死活，只會搶民粹選票。

張景森因為國土計畫法摃上民眾黨，在臉書發文，民眾黨的第一槍看不出標榜的理性問政精神。￼￼ 不管國家的死活，急著搶各種民粹選票，還標榜什麼國家治理？

張景森連發兩篇臉書，還用性感小護士照對比蔡壁如，並引用QA表達心境，內容如下：

正義魔人：醫院應該每五年開一次門，大家一起排隊看病，這樣最公平。

急診室護士：急症的病人去掛急診，一般人去看門診，這是合理的醫療規劃啊！

正義魔人：急診根本是一種圖利緊急病人的醫療制度。

急診室護士：￼你應該是腦袋撞壞了，快去急診室找醫師！

（討論國土問題）⋯⋯ 急診室醫師：面對問題是解決問題的第一步！（抓頭）第二步是什麼？⋯⋯

某立委：「拖下去」！有問題就放著，所有問題累積起來，等5-10年再來一次通盤檢討。

急診室醫師：有問題為何不許趕快解決？

某立委：這樣最公平啊！解決問題只是圖利被解決的問題。只是圖利政府、只是圖利財團、只是圖利OOXX⋯⋯

急診室醫師：從哪裡學來這些有的沒有的？￼快給我滾回台大急診室！

(中時 )