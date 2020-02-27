Bella曬合照，表達對高以翔的想念。（圖／翻攝自IG）

藝人高以翔去年11月底在大陸錄影猝逝，留給大家無限懷念，女友Bella自事發後，一路陪伴高家人處理後事，堅強令人心疼，今（27日）高以翔離開3個月，Bella在社群網站曬出昔日合影，隔空告白讓人看了鼻酸。

Bella在IG貼出與高以翔的合照，畫面中，兩人站在玻璃前，而鏡面上寫著正是「I AM RIGHT HERE RIGHT NOW.（我現在就在這裡）」，雖然Bella沒多加文字說明，但一張照片就看出滿滿的想念。

Bella隔空告白，讓人看了好揪心。（圖／翻攝自IG）

接著，Bella也在限時動態PO文，寫下這期間的心聲，「沒有其他的情緒，沒有痛苦，沒有不甘心，沒有怨。只有對美好回憶的愛，思念，感恩，和珍惜。一切都是換成另一種形式的陪伴，這樣的陪伴，是更永恆的。這種陪伴給予我一切內心所需要的能量與勇氣。」

最後，Bella不忘自我勉勵，似乎同時也在對高以翔喊話：「活在當下，好好照亮自己，照亮身邊一切，照亮前方的路，一層一層的圓。成為自己的榜樣，成為能讓你感到驕傲的女孩。」讓人看了揪心不已。

(中時電子報)