Bella曬合照,表達對高以翔的想念。(圖/翻攝自IG)

藝人高以翔去年11月底在大陸錄影猝逝,留給大家無限懷念,女友Bella自事發後,一路陪伴高家人處理後事,堅強令人心疼,今(27日)高以翔離開3個月,Bella在社群網站曬出昔日合影,隔空告白讓人看了鼻酸。

Bella在IG貼出與高以翔的合照,畫面中,兩人站在玻璃前,而鏡面上寫著正是「I AM RIGHT HERE RIGHT NOW.(我現在就在這裡)」,雖然Bella沒多加文字說明,但一張照片就看出滿滿的想念。

Bella隔空告白,讓人看了好揪心。(圖/翻攝自IG)

接著,Bella也在限時動態PO文,寫下這期間的心聲,「沒有其他的情緒,沒有痛苦,沒有不甘心,沒有怨。只有對美好回憶的愛,思念,感恩,和珍惜。一切都是換成另一種形式的陪伴,這樣的陪伴,是更永恆的。這種陪伴給予我一切內心所需要的能量與勇氣。」

最後,Bella不忘自我勉勵,似乎同時也在對高以翔喊話:「活在當下,好好照亮自己,照亮身邊一切,照亮前方的路,一層一層的圓。成為自己的榜樣,成為能讓你感到驕傲的女孩。」讓人看了揪心不已。

(中時電子報)