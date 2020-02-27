身為台灣「外景始祖」的任賢齊，27日錄《請問 今晚住誰家》一早開著他的車載著國民老公「李李仁」、台非混血型男「肯納」前往桃園當起打工仔。曾經是製作公司的老闆郭建宏旗下簽約藝人的任賢齊，笑說：「這次來是為了報恩！」當年他默默無名、當完兵尚無收入時，郭老闆照樣每月給付他零用錢，讓他銘記這份恩情。製作單位安排的開場早餐福利挑戰，讓他在跳躍滾動的呼拉圈時，不慎觸碰到命根子，直呼：「天啊！」

熱愛吃豆皮的任賢齊與李李仁，被指派做撈豆皮的工作，第一次嘗試的任賢齊，手少巧到被店家問說：「你要不要直接留下來打工？」。因豆漿工廠利用淨化的黃豆廢水製作成生態池，任賢齊發現池子後，立馬叫上李李仁跟肯納一同搭上船筏探險去，沒想到船槳太短，導致三人受困池中，不斷尖叫直喊：「救命！」幸好一場強風迎來，將他們吹到岸邊，工作人員才有機會解救他們。

三人前往消防隊挑戰打工換餐，起初他們以為只要協助將消防器材放置在太陽底下曬乾即可。但消防隊長的一句：「我會讓你們乾著進來、濕的回去！」一連串的訓練，如：高低塔前快速換裝、水車操訓練、出動模擬，果真將三人操到連底褲都完全「濕」透！

(中時 )