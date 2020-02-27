大陸官媒《人民日報》日前公開點名痛批年代資深主播張雅琴、安幼琪挑撥仇恨、醜化大陸，新黨發言人王炳忠也在臉書PO文痛批兩人欺善怕惡，忘了自己從哪裡來！」對此，張雅琴今晚在新聞節目中也隔空回應王炳忠的批評指教，「我的父親是山東人，我非常的驕傲他是山東人。」

張雅琴回應王炳忠批評，表示自己是標準的「芋頭番薯」，今天就算她爸媽都來自大陸，她也不能棄台灣心向大陸，反嗆王炳忠若這麼愛大陸，幹嘛留在台灣，應該去對岸跟他們一起辛苦抗疫。

張雅琴自豪父親是山東人、母親是台灣加廣東客家人，但她強調整件事的重點是對錯，不是講你是哪裡人，「今天我們身在台灣我們愛護台灣有錯嗎？」

因為問台商要不要回去吃蝙蝠，而遭人民日報點名痛批的張雅琴，先前向《中時》回應：「我在播報的時候有回答，我就是說事實的狀況，因為他覺得台灣收容中心的菜不好吃，所以他可以回去吃蝙蝠因為蝙蝠有加椰汁也很好吃～」

(中時電子報)