取自陳菊臉書

林宅血案今年滿40周年，至今真相仍未釐清， 總統祕書長陳菊今天表示，四十寒暑如梭，椎心之思猶在。還原事實的真相，既是艱難的考驗，也是我們不能迴避的責任。還原真相不是為了報復，而是保障未來不會再發生這樣的悲劇，確保我們的下一代不會再受到這樣的傷害。

陳菊今晚在臉書表示，儘管四十年過去，但只要想及當年林義雄親吻女兒早已冰冷的遺體、在軍事法庭上至哀無言的身影，她還是心痛到無法自己，那過往所經歷的巨大傷痛只是深藏在心底，絲毫不曾被歲月磨滅。

她說，走上滿佈荊棘礫石的民主人權之路，每個人的心底都多少明白前方的凶險與代價，但獨裁威權的邪惡超乎想像，為什麼從事反對運動竟然要犧牲家人的寶貴性命？年邁的林家阿嬤和天真的七歲雙胞胎究竟何辜？這是泯滅人性的苦難，也是台灣歷史上不容遺忘的悲劇。

如此巨大的歷史悲劇，即使經歷四十年，她依舊萬般不忍，但她說，對比起仍然鮮明的傷痛，追求真相卻像是與時間賽跑，無數人證物證一點一滴逝去，如何在有限的資訊中盡可能逼近、還原事實的真相，既是艱難的考驗，也是我們不能迴避的責任。

陳菊指出，越接近真相，就越是艱難。促轉會經過一年多的調查指出，許多相關文件仍然有待進一步解密，部分關鍵證據甚至已經遭到銷毀或不知去向，唯一能夠確定的是，排除其他的可能後，當時威權政府知情、甚至涉案的嫌疑極高。

她強調，還原真相不是為了報復，而是保障未來不會再發生這樣的悲劇，是讓所有謊言和邪惡攤在陽光下，正義得以伸張。正如捷克前總統哈維爾（Václav Havel）所說的：「我們不像他們。」民主社會不是用相同的暴力對待「他們」，而是要找到容許「他們」殘酷迫害人權、凌虐生命的國家機器，並且窮盡所有力量改變過去不公不義的法律或政治體制，確保我們的下一代不會再受到這樣的傷害。

陳菊表示，政治檔案的開放只是建立民主文化的過程，任何困難都不能動搖我們對真相、對正義的追求。我們必須牢記受難者和家屬們的哭喊與傷痛，誠實面對威權時代傷害人權、迫害人民的國家暴力，以及創傷的歷史真相，唯有如此，台灣才能真正走過黑暗，走向一個真正自由民主的未來。

(中時 )