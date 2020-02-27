賽考斯基-波音( Sikorsky Aircraft / Boeing)共合研製的SB>1「挑戰王」(Defiant)剛剛在美國陸軍高層面前，完成首次公開飛行示範，並且得到還不錯的評語，這對賽考斯基-波音團隊是重要的，競爭對手貝爾的V-280測試進度比他們領先不少。試飛員表示，SB>1的有尾部螺旋槳推進器可以提升速度，而且即使尾部在戰鬥中受損，它的飛行速度仍比現役的UH-60黑鷹(Blackhawk)來的快。

軍事網(Military.com)報導，美國陸軍提出未來直升機計畫（FVL），用以取代服役已達到40年的UH-60黑鷹。其中黑鷹的製造商賽考斯基公司，提出的新款就是SB>1挑戰王。

挑戰王採用X2技術，是一種先進型的同軸旋翼系統，兩具旋轉方向相反的主旋翼，抵消了一層旋翼造成的扭矩，後方還有推進螺旋槳，可增加飛行速度。

研發團隊代表說，這種新的設計，能夠使直升機達到200節（每小時370公里）的速度飛行，並且保持靈活的機動性能。

挑戰王的試飛員說，他們喜歡推進螺旋槳，該螺旋槳可以提高飛行速度，而且它與傳統尾旋翼不同，就算在戰鬥中遭到直接命中(如同1996年發生在索馬利亞的「黑鷹墜落」)，也不會造成直升機的災難性故障。試飛員稱，這架未來派直升機可以在戰鬥中將其尾巴擊飛，但飛行速度仍比未損壞的UH-60黑鷹快。

試飛員諾托‧荷姆(Nohto hom)曾是AH-64 阿帕契戰鬥直升機的飛行員，他說：「挑戰王相當堅固耐用，即使遭受重大的戰鬥傷害，失去了尾螺旋槳，仍然有150節(時速278公里)的飛行速度。這是因為尾槳不與主旋翼連動，它是電動的獨立系統。」

不過，「挑戰王」目前處於落後的局面，它的競爭對手，也就是德事隆-貝爾團隊的V-280 「勇猛」(Valor )傾轉旋翼機，在一月份的試飛中，已經達到200節(時速370公里)。

Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant Takes Flight

賽考斯基代表說，他們很快就能及起直追，雖然目前的測試速度只有約140節(時速260公里)，但這是因為目前還沒開全力，推進螺旋槳只用了20％的力量，發動機功率也只在30％。他說，極速性能必然在230節(時速425公里)，我們將輕鬆實現這一目標。

受邀參觀挑戰王飛行示範的前美軍黑鷹飛行員，現任參議員譚美‧達克沃斯(Tammy Duckworth)對於SB>1的表現給予好評。這位前美國陸軍國民警衛隊軍官，在2004年於伊拉克戰場上，遭到敵人砲擊落失去了雙腿。

她說：「這型直升機能夠在很短的距離內（半英里內）靈活的減速，從200節降到零的能力真是太神奇了....在戰場上，慢速飛行是危險的，等於把腹部暴露給敵人。」

除了速度之外，挑戰王的X2技術還採用了剛性旋翼系統，與當今的常規直機相比，該系統為飛機提供了更大的靈活性和可操縱性。

賽考斯基公司計畫負責人提姆·馬利阿（Tim Malia）表示：「傳統的主旋翼的反應時間較慢，現在的剛性旋翼系統，能夠即時反應所下的指令，如同戰鬥機一樣快。」

美國陸軍計劃在2022年完成評估，並且在同年指定誰是黑鷹的接班人。

(中時電子報)