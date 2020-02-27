新冠肺炎疫情在全球蔓延，向來熙攘熱鬧的舊金山中國城，明顯看得出人潮大量流失。尤其是自拍熱點─唐人街入口處的龍門牌樓，現在更是門可羅雀。

商家老闆娘劉小姐告訴英國《衛報》，「如你所見，沒有人來。情勢非常非常艱困。所有人都跑光了，我不知道他們都上哪去了。」

舊金山中國城，是全美國最大、歷史最久遠的唐人街，自從新冠肺炎疫情爆發後，觀光業就一落千丈，雖然在舊金山並未出現確診病例，但基於恐懼，觀光客對亞洲人避之唯恐不及。當地商家憂心，他們的生意能否撐過去。

選區在舊金山的美國衆院議長裴洛西，這星期就曾為了中國城對外喊話，溫情懇求「請大家來拜訪中國城。」她並掛保證，中國城很安全，「而且可愛。」

但裴洛西為中國城發聲沒多久，舊金山市長布里德（London Breed）25日又宣布，「我們必須加強準備，因此舊金山進入緊急狀態」，這項宣示，讓賣幸運餅乾的張老闆苦笑。他在店門口貼上「對抗的是病毒，不是人」貼紙，希望過去店門前大排長龍的日子，能早日回來。

(中時 )