基隆慶安宮主委童永支持政府防疫，今晚宣布取消基隆繞境活動。（許家寧攝）

受到新冠肺炎疫情影響，紛擾多日的大甲媽祖繞境今宣布延期舉行，基隆建廟超過200年的慶安宮主委、國策顧問及準副總統賴清德的舅舅童永，27日傍晚決定支持政府防疫，宣布取消農曆3月23日（國曆4月15日）媽祖鑾轎相關遶境活動。

每年慶安宮「基隆媽」繞境活動，是地方百年來的宗教盛事，3月23日媽祖誕辰當天，媽祖鑾轎在基隆市區遶境，庇佑基隆境內平安，不過這項悠久的傳統盛會，受到新冠肺炎疫情逐漸升溫，全台各地媽祖廟近來陸續傳出取消或延期消息。

慶安宮總幹事張如松表示，慶安宮主任委員童永今天上午召集副主委及數名委員開會商量，為了避免群聚感染可能，今年決定取消遶境活動，包括媽祖鑾轎遶境、「鑽轎腳」鑽鑾轎轎腳、歌仔戲謝神及祝壽典禮等媽祖聖誕系列活動。

張如松指出，每年的7月中元祭與3月媽祖生日是年度兩大盛事，廟方原定要與信眾一同到中部和南部邀請各地神明來到慶安宮作客，也因擔心人潮聚集加上配合中央防疫政策而取消，雖然繞境活動取消，但是信眾要來參拜，慶安宮仍然歡迎。

基隆忠二路崁仔頂魚市附近的慶安宮，當地人又稱「媽祖宮」，建廟超過200年，並列基隆三大百年宮廟，這間基隆最悠久的媽祖廟，是全台唯一供奉湄洲媽、泉州媽、漳州媽的宮廟，香火鼎盛，總統大選時蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜來到基隆必定來造訪參拜。

(中時 )