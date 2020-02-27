桃園捷運警察隊警員吳宗憲、曾意達26日下午於A12機場第一航廈站執行勤務時，發現1名外籍小男孩獨自坐在穿堂層候車椅上，神情緊張，員警即以中文及英文關懷詢問，都無法與該男孩溝通，在桃捷站務員共同協助之下，得知13歲的稻葉男童，與父親一同來台出差兼旅遊，因是第一次出國，對各種景物都充滿好奇感，眼球常被新奇的環境所吸引而駐足觀賞，不知不覺的跟不上父親的腳步，等他驚覺後，連忙小跑步到月台與父親會合，卻因那一步之遙，眼睜睜看著父親所搭乘的南下普通車關上車門。

男童不知道父親要在哪站下車，也無手機可以聯絡父親，獨自待在A12原地等待，員警獲悉，立即全線通報，跨站搜尋男童父親特徵，最終在A13機場第二航廈站下行月台找到不知所措的父親，陪同搭乘至A12站與孩子團圓。

稻葉的父親回到A12站見到失散小孩當場擁抱，在旁員警及站務人員感到欣慰，稻葉先生連忙感謝警方的幫忙，也肯定台灣捷運警察的能力。

(中時 )