新冠肺炎疫情未息，大陸官方大力推動復工，各地先前宣稱的復工率動輒高達60%至70%以上，但大陸工業和信息化部副部長張克儉今天坦言，截至26日，大陸中小企業的復工率只有32.8%。

據《中央社》報導，張克儉並表示，32.8%的復工率，已比23日提高3.2個百分點。以此計算，23日大陸中小企業的復工率，僅有29.6%。

環球網報導，大陸國務院聯防聯控機制下午舉行記者會時，張克儉在會中作上述表示，並指這一數字來自大陸220萬使用雲平台的中小企業監測數據。

張克儉指出，僅管目前中小企業的復工率僅32.8%，但正在穩步提升，多數省區的復工率每天以1個百分點的速度上升。其中，7個省區的中小企業復工率，截至23日已超過40%。

至於類別，張克儉提到，屬製造業的大陸中小企業復工率高於其他企業。截至26日的復工率為43.1%，比23日提高了6.2個百分點，原因是受到大企業的產業鏈帶動。

他說，與大企業相比，中小企業自身的抗風險能力較弱，面對訂單減少、開工延後、成本增加、資金緊張等問題，也承受資金鏈和供應鏈的壓力，不少中小企業既想盡快復工減少損失，但也擔心疫情蔓延的風險，存有兩難心理。

張克儉表示，政府接下來將採取措施，盡快推進分區分級的精準復工復產、減輕疫情期間中小企業的負擔，以及發揮大型企業的龍頭作用，帶動產業鏈上下游的中小企業協同落實防疫和復產。

(中時電子報)