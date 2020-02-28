即便大陸新冠肺炎確診數目已經逐漸下降，位於疫情中心的武漢，醫護人員的資源與受到的幫助仍相當有限，一組醫護人員24日就投書醫學期刊「刺胳針」（The Lancet），透露防疫工作繁重，導致長出壓瘡、皮疹的慘況。

這篇刊載在「刺胳針」的投書，標題為「大陸醫護人員要求國際醫療援助，以對抗新冠肺炎」（Chinese medical staff request international medical assistance in fighting against COVID-19）。內容指出，他們是廣東省第一批赴武漢支援的醫療人員，於24日進入武漢，並且介紹自己的日常工作包含供氧、心電圖（ECG）監控、鼻胃管照護、維持呼吸道暢通、血液透析護理、中心靜脈插管，以及消毒等基本護理工作。

文章說，武漢的情況比他們想像中來的更嚴峻且惡劣，防護設備嚴重短缺，包括N95口罩、護目鏡、手術服及手套，護目鏡還是塑膠製，必須重複清洗、消毒，也因為面鏡磨損嚴重，導致視線很不清楚。

此外，因為必須經常洗手，部分醫護人員的手更長滿了皮疹。醫護人員也因為必須長時間配戴N95口罩以及多層次的防護裝備，部分護士的耳朵、額頭也被壓出壓瘡。戴著口罩和患者說話，聲音出不來，他們也變成需要大聲說話。

文章還提到，醫護人員要穿戴四層手套，導致工作時非常不方便，甚至無法打開醫療器材的外包裝，給患者打針更是一道艱鉅任務。

還有許多媒體先前已經報導過的，為了節省體力及穿脫防護裝備的時間，他們在進入隔離病房前，都會盡量避免進食及喝水，導致護士嘴巴長滿水泡，更有人因血糖過低及缺氧暈倒。

文末也提到，即便身為專業醫護人員，他們和普通人一樣感到焦慮、無助及恐懼。

(中時電子報)