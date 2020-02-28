隨著新冠肺炎對美國及其他地區的經濟造成巨大影響，它也可能影響一種受歡迎的飲料：零卡可樂。

在可口可樂週一公佈的年度報告中，可口可樂表示大陸食材，包括它的許多減肥產品使用的零熱量甜味劑，因為新冠肺炎的爆發，使得在生產和出口有所延誤，結果就零卡可樂要缺貨了。

報告中說：「由於新冠肺炎的爆發（從2020年1月開始），我們在大陸的供應商在這些成分的生產和出口方面遇到了一些延誤。我們已經啟動了應急供應計劃，由於這些延誤，我們預計不會產生短期影響。但是，如果大陸的生產或出口業務惡化，從長遠來看，我們可能會看到其中某些成分的供應趨緊。」

可口可樂在報告中表示，預計該流行病將對2020年第一季度的財務業績產生負面影響，並持續到今年下半年。

報告說：「雖然我們目前預計這種業務中斷是暫時的，但其持續時間及其影響範圍尚不確定，因此將對我們的業務產生影響。但是，根據我們目前的預期，我們認為這種中斷將對2020年第一季度的單位案例數量和財務業績產生負面影響。目前，我們預計這種中斷不會對我們的2020年全年產生重大影響單位數量或財務結果。」

(中時電子報)