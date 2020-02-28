受到新冠肺炎疫情衝擊，台股昨（27日）終場大跌141點（或1.2%），單周累計重挫394點，指數失守11300點關卡。有空手的網友請教批踢踢版上「股神」該布局什麼股票？多數網友反應一面倒，建議「空手！」是最好的策略，因為主跌段才剛開始，

台股昨以小紅盤開出，盤中美國爆出無感染源首例，道瓊期指一度崩跌逾400點，加上尾盤MSCI季度權重調整，大盤一路殺低，終場狂殺141點，收在11292點。

蘋概股三王表現疲弱，台積電遭外資連9賣，終場下跌2.5元，收在316元；鴻海雖獲美系外資相挺，但不敵賣壓，尾盤小跌0.8元，收在80.3元；股王大立光暴跌3.28%，收在4430元。

三大法人同步賣超301.6億元，其中外資持續在台股大撤退，昨賣超232.25億元，本周累計賣超逾900億。

國泰證期協理簡伯儀指出，從近4天的台股走勢來看，大盤持續向下探低，且量能不斷擴大，27日收盤雖未跌破前波2月3日11138低點，但目前指數已續創回檔以來新低，整體量價結構不利多方。

2月營收即將公布，預期不少公司將受疫情衝擊，整體營收衰退幅度將大於預期，因此，短線在跌破半年線後，恐回測年線支撐，震盪幅度可能加遽，操作上應保守為宜。

面對昨天大跌盤勢，有空手的批踢踢鄉民求問股版老司機，要佈局什麼股票？拋出議題後，引發網友熱議，不少人紛紛吐槽「沒有到大跌吧？」、「權值股一半以上根本沒跌」、「主跌段才剛開始」、「剛開始你就要接啦，菜籃族嗎」。

但多數人給建議是「空手吧！根本不曉得疫情會怎麼走」、「空手等看到多殺多後再進場很難嗎?」、「空手 到 五月 抄心經 讓心靜」、「空手吧！」、「早就該空手抱現金了」、「陸股沒崩我都不敢進場」。

另有網友推薦可布局的股票「0050」、「這時候就想起中華電了」、「找相關龍頭 買就對了」、「7%殖利率就慢慢接」、「買低基期的ㄚ」。

※小編提醒：本文非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)