梅根與哈利即將履行最後一次王室任務

英國女王已決定，禁止梅根與哈利在「薩塞克斯皇家」（Sussex Royal）品牌中用「皇家」一詞。儘管兩人聲明，未來不會在任何地方使用這兩個字，但卻積了一肚子怨氣。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，梅根告訴閨密，他們是王室成員找麻煩的對象，並受到不公平的對待。雖然他們在第一篇聲明中說，會放棄「薩塞克斯皇家」這品牌。但稍後兩人在第二篇聲明中，花了很大的篇幅指出，無論是英國政府，或女王本人，在國際間都不擁有「皇家」這詞。

不過，他們也表示，已經沒打算在任何地方使用花了大錢宣傳的「薩塞克斯皇家」品牌。由於他們將矛頭直指女王，各方批評不斷，說他們是在打臉這93歲的英國王室大家長，根本是在羞辱她。

然而，梅根向閨密抱怨，他們是在別無選擇下，才發出這聲明。她甚至說，要是有任何人覺得受到羞辱，那應該是他們，因為兩人壓根沒打算要拿「皇家」這兩個字來營利。至於有人含沙射影，說他們在濫用特權，那更是荒謬。

如今哈利已在愛丁堡履行最後一輪王室任務，不過梅根稍後才會從加拿大返英，和他在倫敦會合。而閨密透露，梅根認為，王室會限制他們，給他們一記回馬槍，是因為兩人想要獨立。

此外，她認為，女王會禁止他們使用「皇家」，是因為受到壓力。梅根告訴閨密，女王很寵愛哈利，偏偏有人受不了，而她和哈利會繼續提升自我，超脫忌妒和卑鄙，致力為善，並當亞契最棒的父母。

不僅如此，梅根還說，她會繼續大力支持哈利，因為他比任何人都正直忠誠。

(中時電子報)