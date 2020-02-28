英國女王已決定，禁止梅根與哈利在「薩塞克斯皇家」（Sussex Royal）品牌中用「皇家」一詞。儘管兩人聲明，未來不會在任何地方使用這兩個字，但卻積了一肚子怨氣。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，梅根告訴閨密，他們是王室成員找麻煩的對象，並受到不公平的對待。雖然他們在第一篇聲明中說，會放棄「薩塞克斯皇家」這品牌。但稍後兩人在第二篇聲明中，花了很大的篇幅指出，無論是英國政府，或女王本人，在國際間都不擁有「皇家」這詞。
不過，他們也表示，已經沒打算在任何地方使用花了大錢宣傳的「薩塞克斯皇家」品牌。由於他們將矛頭直指女王，各方批評不斷，說他們是在打臉這93歲的英國王室大家長，根本是在羞辱她。
然而，梅根向閨密抱怨，他們是在別無選擇下，才發出這聲明。她甚至說，要是有任何人覺得受到羞辱，那應該是他們，因為兩人壓根沒打算要拿「皇家」這兩個字來營利。至於有人含沙射影，說他們在濫用特權，那更是荒謬。
如今哈利已在愛丁堡履行最後一輪王室任務，不過梅根稍後才會從加拿大返英，和他在倫敦會合。而閨密透露，梅根認為，王室會限制他們，給他們一記回馬槍，是因為兩人想要獨立。
此外，她認為，女王會禁止他們使用「皇家」，是因為受到壓力。梅根告訴閨密，女王很寵愛哈利，偏偏有人受不了，而她和哈利會繼續提升自我，超脫忌妒和卑鄙，致力為善，並當亞契最棒的父母。
不僅如此，梅根還說，她會繼續大力支持哈利，因為他比任何人都正直忠誠。
文章來源：EXCLUSIVE: 'If anyone should be insulted, it's us!' Meghan says she and Harry are being 'picked on' and the restrictions put on them are 'payback' for wanting to be independent but they will 'rise above pettiness'
(中時電子報)
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