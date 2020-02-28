新冠肺炎疫情持續延燒，人人都須備有口罩、酒精等物來防疫，27日全聯開始販售台糖酒精，每人限購一瓶，有網友順利購入50ml酒精後，趕緊分享在臉書上，沒想到小巧的外表，意外引發網友的熱議，網友就笑稱，要小心會誤喝。

台糖近日推出75%消毒用酒精，分別有兩種包裝，50毫升以及350毫升2種容量，網友開賣第一天，購入後立刻在臉書《我愛全聯-好物老實説》上開箱分享，「買到了！！我還以為是解酒液」，接著附上一張75%防疫用酒精的照片，可以看到50ml的包裝精巧，拿在手上顯得特別可愛，瓶身包裝讓不少人誤會是解酒液。

網友看到照片後，紛紛留言回應，「我要留下來記念」、「感覺很像康X特」、「應該瓶子比酒精成本高貴許多吧...」、「不小心就直接乾了」、「推出這迷你版很怕有人不小心會誤喝」。

全聯27日在全台門市開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」共有50ml及350ml兩款，50ml售價28元，350ml售價45元，每人限購一瓶，18歲以下民眾不得購買。

(中時電子報)