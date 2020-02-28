對於「疫情會過去、兩岸回不去」的觀點，有網友認為：「台灣跟大陸有什麼好回去的？」黃暐瀚表示，儘管狗吠火車，人微言輕，但他擔心兩岸會「火車對撞」！

資深媒體人黃暐瀚在臉書分析，所謂「兩岸關係」回不去，不只是台灣人與大陸人關係回不去，更主要是說，「大陸人對台灣人的善意，不見了，也回不去了」。

黃暐瀚也說，他知道，很多台灣網友認為「中國大陸曾幾何時，對台灣有善意？別開玩笑了吧！」但他指出，大多數的大陸人民其實認為台灣是同胞。

「因為是同胞住的地方，開放觀光之後，很多陸客指定要到台灣走走，去看看過去在書本上所見所聞，台灣有座阿里山，台灣有個日月潭」，黃暐瀚認為。

遺憾的是，有些台灣人還蠻仇中的。

黃暐瀚示警，「歷史可鑑，政權不穩，就得轉移焦點」，當放任大陸民眾開始「仇台」，一來可以轉移疫情焦點，二來也等於隨時做好翻臉的準備。

因此，黃暐瀚擔心，終有一天，兩岸關係會「火車對撞」！

(中時電子報)