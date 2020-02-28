為了防止滯留武漢台灣人以零星的方式搭機回台，移民署已對1235名滯留湖北台人註記，民航局也發函給各航空公司，要求除專案包機及經核准者，不得搭載管制名單人員返台。民進黨立委表示，這是「人命關天」、「彼此保護」！

根據中評網報導，民進黨立委陳亭妃27日上午受訪表示，境外防疫沒做好，只要有一個破口，都不是大家樂見，移民署這樣註記聲明，湖北過來的台人只能利用相關包機回台，不能單一散客，這是「彼此保護」，不得不的做法。

滯留湖北的台灣人24日連署請願書，盼循散客方式返台，希望國台辦和湖北台辦送他們到目前開放兩岸航班的機場，再行購買機票返台。但中央流行疫情指揮中心並不同意散客方式回台，為避免他們入境後，造成台灣疫情擴散，移民署已對1235名滯留湖北台人註記。

由於武漢第二批包機幾乎不可能成行，滯留武漢台人希望可以零星方式搭機回台，但移民署的註記動作，幾乎是對這些台灣人封路。

民進黨立委何志偉也說，此時此刻防疫優先，用最高規格方式讓旅客進出是大家有共識，這跟主權沒有任何關係，而是「人命關天」。

(中時電子報)