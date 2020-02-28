新冠肺炎疫情擴大，日本韓國成為重災國，韓國因新天地教會緣故，確診病例猛衝，截至目前為止已達1766例，而韓國人的衛生、飲食習慣也被拿出來討論。就有資深媒體人表示，韓國人的飲食文化上一個恐怖習慣，也可能是疫情傳播加快的原因之一，聽得鄭弘儀當場訝異不已。

26日的《新聞挖挖哇》上，一名妻子是韓國人的資深媒體人就透露了韓國人的飲食文化。他表示，吃大鍋的火鍋時，韓國人完全沒有用公家湯匙、筷子的習慣，一團人都各自拿自己的湯匙舀起來直接吃喝，每個人的口水全部都進了鍋內。

該媒體人繼續說，韓國人為了表現感情好，喝酒的時候不但會喝「交杯酒」，喝完之後跟對方交換杯子繼續喝，還會把自己喝過的酒倒到對方杯子內喝。反而是看到外國人吃飯自備碗筷或使用公筷，會覺得很奇怪。

該媒體人表示，他堅持了25年，到了現在，他跟韓國岳父岳母時，都會特地幫他弄一碗，然後岳父母跟妻子共吃一鍋，奇聞軼事讓主持人鄭弘儀聽到也傻眼。

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(中時電子報)