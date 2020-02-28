女網友在臉書貼出照片，表示為了擦番茄上的水滴，才發現超級髒 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多廣受民眾歡迎，不少食品都曾引發「喪屍潮」，但如今有食物卻讓會員傻了。一名網友貼出好市多凱薩雞肉沙拉照片，表示她拿衛生紙擦拭番茄後，才發現番茄超級髒，照片曝光也湧入數百則留言，直呼「再也不敢買」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，表示自己買了凱薩雞肉沙拉，拿出來退冰後發現番茄尚有水滴，於是拿衛生紙擦拭，沒想到這一擦都是髒污，才發現番茄似乎根本沒洗過，原PO表示「從外表根本看不出來」。

不少網友看到照片紛紛留言：「我回購好多次...」、「每去必買耶」、「這根本就沒洗過吧」、「想吐又吐不出來」、「難怪吃起來都沙沙的，我還以為是我錯覺」、「我已經吃了好多盒了...」、「昨天才剛吃Orz」，有網友就表示，「外面的番茄沒人再跟你一顆一顆洗，都是過個水就撈起來了」、「因為洗了沒賣完容易爛啊」、「我媽都不會這樣洗了，何況是外食」。

(中時電子報)