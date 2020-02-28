在網路上人氣超高的「館長」陳之漢，日前因不滿吳宗憲提告，一氣之下脫口說出與余天私下聊天內容，爆料吳宗憲在外面欠債好幾億。只是余天似乎不認這件事，透過助理回應「聊天時說的話要當真，那也沒辦法」，對此館長昨(27日)深夜再開直播，氣到怒飆5字經駁委屈說，再次強調大哥的話他一定尊重，他與吳宗憲的事本來就跟余天沒關係，自己只是順道提到余天。

館長被余天打臉不認爆料吳宗憲內容，深夜開直播怒駁委屈說，強調當天爆完料，還PO了個2011年的新聞，證明的確有欠錢這件事，同時還原私下對話內容，「只是我們跟余天大哥、還有一些大哥在那邊聊天的時候，剛好把事情扯出來，我剛好就講了。」

「話講了就講了，啊講了是怎樣？這是什麼見不得人的事嗎？還是他們說千萬不能講我把他講出來。」館長更稱余天回應的話也很正確，就像他在直播也會跟粉絲說不要太認真，但就是有人會認真看待。

最後館長也向PTT鄉民喊話，表示在爆料後，就請跟余天友好的股東跟余天打招呼，傳訊息過去跟對方說歹勢，而余天助理也回說沒關係，講了就講了，聊天不用當真。

(中時電子報)