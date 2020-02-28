法國衛生部長今天對外宣布，新冠肺炎在法國的案例忽然暴增，截至本周二，法國的病例有18例，但是短短24小時之後，就暴增成38例，單日增加20例，疫情擴散程度驚人。

根據《路透社》報導，新任的法國衛生部長韋侖(Olivier Véran)周三召開記者會，說明疫情在法國的嚴重程度，單日增加了20例，其中有許多人是先前的那18例的親友或家人，因接觸到病患才感染。他並表示，有鑑於社區感染已經難以避免，法國政府已經做好準備，要全力對抗「大流行傳染疾病」。

在這38名病例當中，2名病患死亡，2名病況危急，22名住院，病況穩定，12名已痊癒出院。

而新冠肺炎的疫情造成旅遊業、交通運輸業的影響巨大，法國航空公司(Air France)週三表示，將採取新措施來降低成本，包括凍結部分人事聘僱。財務長札特(Steven Zaat)說明:「自從疫情爆發以來，不僅前往大陸及亞洲國家的訂位大量取消，我們整個網絡的各個目的地，都不斷發生退票的情況。」

(中時電子報)