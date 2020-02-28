新冠肺炎的疫情讓投資人信心全失，美股周三稍微回穩之後，週四再次慘遭血洗，道瓊工業指數單日崩跌1,190點，以25,766點作收，跌幅4.42%，為史上最慘的紀錄。從上周算起，道瓊指數已經連續6天下跌，一共崩跌了3,581點或12.2%。

週四S&P500指數以2,978點作收，跌了137點或4.42%；那斯達克綜合指數以8,566點作收，崩跌414點或4.61%。以下跌點數計算，道瓊指數和S&P500指數都創下了有史以來單日最大的跌幅。

科技類股全面重挫，微軟股價單日暴跌超過7%，微軟解釋其原因是新冠肺炎的爆發，令供應鏈受阻。蘋果電腦下跌6.54%，亞馬遜也賠掉4.81%，Netflix收盤時下跌1.99%，年初以翻倍式成長的電動車生產商Tesla股價，週四單日重挫12.83%。

高盛證券分析師表示，因為新冠肺炎的疫情不明朗，此波跌勢恐怕還沒跌完，S&P500指數的平均調整期為4個月，這次受到全球疫情的影響，反彈時間可能拉得更長，保守預估熊市可能最少要到7月才會觸底。

(中時電子報)