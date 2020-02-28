世界衛生組織（WHO）今天公布，2019年冠狀病毒疾病已經擴散至中國大陸以外44國，警告有可能演變成全球大流行。世衛秘書長譚德塞表示，全球疫情正處於「關鍵點」，並警告若受疫情影響國家不迅速採取行動，情勢恐將「失控」。

中央社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦舉行記者會，說明冠狀病毒疫情，過去2天，世界其他國家新增病例數已超過中國大陸，大陸以外44國累計確診3474例。他表示，過去24小時內，巴西、希臘、挪威及羅馬尼亞等7個國家出現首例，有可能演變成全球大流行，若有國家認為不會受到襲擊，將是致命的錯誤，疫情處於決定性的時刻，他呼籲所有受影響國家儘快採取行動控制。

相較世衛仍不願稱呼疫情為大流行，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天則表示，已將疫情視為大流行，除宣布國家緊急因應計畫，並正考慮採取額外措施，監控抵達澳洲的旅客。

至於疫情是否影響日本今夏奧運計畫？世衛今天表示，正與日方密切合作，但認為不會針對是否會如期舉行很快做出決定。

(中時電子報)