喜歡對美國職籃NBA下注的玩家們，在228和平紀念日的連續假期中，別忘了台灣運彩提供的單場和場中投注比賽喔！特別是目前在西區分居第二、第三席的丹佛金塊和洛杉磯快艇隊，將在明（29）日於LA過招，兩軍僅有一場勝差，快艇能否在主場勝出取代金塊的老二位置？

洛杉磯快艇隊先前因傷缺席的兩名主力Paul George、Patrick Beverley在25日對灰熊之役已康健歸隊，全軍得以在陣容完整之下，先後擊退灰熊和太陽，終結三連敗之外還取得二連勝戰果，亦步亦趨緊跟在同樣於最近拿下二連勝的金塊之後，對於明日在主場與金塊之爭充滿信心。

快艇教頭Doc Rivers對球隊近兩戰的表現感到滿意，特別是新近加盟的

Reggie Jackson和Marcus Morris二人，在對太陽之役於第四節初先後砍進三分球，擴大領先達兩位數，確保了球隊最後的勝利；Rivers不諱言指出，兩人的投射能力對快艇外圍火力的發揚帶來莫大助益，任何一人的投射功夫都有可能在季後賽時為快艇贏得比賽。

就團隊戰力而言，Kawhi Leonard、Paul George、Montrezl Harrell、Ivica Zubac、Patrick Beverley和Lou Williams，這樣的陣容已然夠嗆，再加上新入夥的Morris和Jackson，快艇的板凳深度明顯獲得提升，全面強化了與湖人在西區爭雄的氣勢。

金塊隊自上一季打出亮眼成績後，本季仍以來自塞爾維亞的7呎中鋒Nikola Jokic為主軸，搭配老經驗的Paul Millsap和硬裡子Jamal Murray，本季始終維持住西區西北組的龍頭位置。Nikola Jokic外表看似有些大腹便便，實際上，不但沒有影響他在場上的移動速度，反而更能擴大他的攻擊地盤。

Nikola Jokic不僅自已的攻擊能力強，其策應能力也在聯盟中鋒群裡首屈一指，使金塊能適時發揮多點進擊的的團隊攻勢，這也是全軍目前仍在競爭激烈的西區保有前二名席次的主因。金塊與快艇之役於明天11點30分登場，運彩開設單場投注，兩軍勢均力敵，預料主場出賽的快艇可望略佔上風。

此外，3月1日早上9點:30分綠衫軍波士頓塞爾提克將在主場迎戰前來踢館的休士頓火箭隊，此役，台灣運彩開設單場和場中投注，玩家們別錯過在連續假日的最後一天，把握下注贏錢良機。

綠衫軍目前暫居東區第三，上週起在西岸連續征戰四場，先後擊退灰狼、拓荒者和爵士，僅以2分之差惜敗給西區霸主湖人，雖是旅途勞頓的客場遠征，但三勝一敗的戰果其實不差，唯一令人擔憂的是，往返於東西岸的長途飛行，加上四場客場的硬仗之後，立刻要面對James Harden和Russell Westbrook聯手領銜的強敵火箭隊，塞爾提克要如何在球員體力及球隊勝利之間取得平衡呢？

另外，3月2日早上7:00還有多倫多暴龍和丹佛金塊之戰也有開設單場投注，如果你在前兩場賺到了彩金，不妨乘勝追擊，下週一早上再下一注，祝福大家在連續假期中連中大獎。

(中時電子報)