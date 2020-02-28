新冠肺炎疫情在歐洲全境擴散，且增加速度越來越快。本周四更新，德國單日增加了20個確診案例，荷蘭出現首例，瑞士增加2起病例。

德國衛生部長昨日才剛宣布，全國已進入新冠肺炎的大流行期，他表示現在難以追蹤所有可疑病例，今天就暴增了20個確診案例，大部分的案例(14例)都來自於北部人口最稠密的北萊茵-威斯伐倫邦(North Rhine-Westphalia)。

而德國這一邦也與荷蘭交界，無獨有偶，荷蘭也在周四宣布首例確診新冠肺炎病例，位於南部的堤堡市(Tilburg)一名病患檢驗結果呈陽性，已隔離治療。

同樣位於西歐核心地帶的瑞士，衛生局表示，週四新增兩起病例，分別是大約30歲的女性與26歲的男性。

綜合外電報導，這些新增的案例，絕大部分都有義大利北部地區的旅遊史，顯示歐洲的疫情已由義大利擴散開來。因歐盟境內並無明顯國界，居民可自由移動，無法實施邊境管制，使得防堵疫情的難度極高。

(中時電子報)