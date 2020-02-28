小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（28日）新聞重點。

【1】防疫一級開設 嚴管國境不容破口

新冠肺炎疫情升溫，行政院長蘇貞昌昨在院會採納防疫指揮官陳時中建議，宣布指揮中心提升「一級開設」，由陳時中任指揮官。蔡總統昨在桃園視察陸軍33化學兵群時強調，由於國際疫情日漸嚴峻，台灣須強化對病毒防禦，決定超前部署。

【2】疫情攪局 國道自小客恐爆量

今天是228連續假期第1天，交通部高速公路局預估，3天假期的國道交通量會是平日的1.3倍，不過近期受新冠肺炎疫情影響，民眾出遊意願減低，大眾運輸利用率變低，但自小客車上路預料變多，高公局坦言，這次假期的路況難料，且充滿變數。

【3】陸指包機共運遭拒 陸委會稱正協商

湖北省台辦27日表示，曾向台灣提出，讓華航與大陸東航共同執飛包機，載回滯留湖北台胞，但「台灣方面一直拒絕同意而未能實施」，湖北台辦也指出，目前有需求返台者，已從979人增加到1148名台胞，名單也已給台灣，但台灣依舊拒絕同意兩岸航空公司共同運送的安排。

【4】上月景氣燈號少2分 2月不樂觀

受新冠肺炎疫情衝擊，國發會昨公布1月景氣對策信號綜合判斷分數少2分，為25分，疫情已逐步反映部分經濟數據，燈號仍能守住「穩定」的綠燈；不過，國發會經發處處長吳明蕙坦言，疫情擴及的範圍、確診案例，都比2003年的SARS嚴重，將影響我國內需、出口表現，2月景氣燈號表現不樂觀。

【5】光良5566北高雙蛋延期 損失逾百萬

新冠肺炎疫情肆虐，中央疫情指揮中心提升至一級開設，光良原定3月14日白色情人節在台北小巨蛋舉辦「今晚我不孤獨」演唱會，主辦單位聯合數位文創27日宣布延期，目前仍在計算相關損失，初估至少上百萬；5566「Since 5566」演唱會，將於3月7日在高雄巨蛋舉行，昨也決定延後，損失至少百萬起跳。

(中時電子報)