精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月28日)的國際新聞重點。

【1】世衛：疫情恐將失控 新冠病毒可能全球大流行

世界衛生組織（WHO）今天公布，2019年冠狀病毒疾病已經擴散至中國大陸以外44國，警告有可能演變成全球大流行。世衛秘書長譚德塞表示，全球疫情正處於「關鍵點」，並警告若受疫情影響國家不迅速採取行動，情勢恐將「失控」。

【2】美股再次崩跌 道瓊重挫1190點 史上最慘

新冠肺炎的疫情讓投資人信心全失，美股周三稍微回穩之後，週四再次慘遭血洗，道瓊工業指數單日崩跌1,190點，以25,766點作收，跌幅4.42%，為史上最慘的紀錄。從上周算起，道瓊指數已經連續6天下跌，一共崩跌了3,581點或12.2%。

【3】歐盟境內移動自由 疫情擴散快 德國增加20例 荷蘭也淪陷

新冠肺炎疫情在歐洲全境擴散，且增加速度越來越快。本周四更新，德國單日增加了20個確診案例，荷蘭出現首例，瑞士增加2起病例。

【4】馬國總理之爭 3月2日決戰國會

馬來西亞總理馬哈地24日突然辭職，引發政局大地震。一般咸認為他係以退為進，果然，馬哈地26日首次表態稱，若獲得足夠支持，他願意重任總理。但是原執政的「希望聯盟」（希盟）則宣布，已提名前副總理安華出任新總理。不過雙方均未掌握過半數議席，大馬國會下議院將於3月2日開會選出新總理，否則就將提前大選。

【5】疫情嚴峻 美韓聯合軍演延期

南韓新冠病毒確診病例27日新增505例，再創單日新高，也是首次破500例，總數則增至1766例。南韓政府防疫單位表示，對新天地大邱教會信徒的檢查還在進行，近日大邱的確診病例將持續增加。由於疫情嚴峻，原定於3月初舉行的美韓聯合軍事演習決定延期舉行，這是兩國首次因傳染病疫情延後聯合軍演日程。

(中時電子報)