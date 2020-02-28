馮迪索在動作新片《血衛》中演出的同名主角「血衛」，在體內血管裡有奈米機器人大軍可以迅速修復他受損的身體，擁有超強的復原能力，但他的記憶卻被有心人士操控、扭曲，更因此被利用成為殺人機器。在預告裡讓馮老大死裡復活，卻疑似利用他的記憶另有企圖的蓋皮爾斯，原來正是鬼才導演克里斯多福諾蘭的第一代男神演員！馮迪索近日更在自己IG上秀出一張他與蓋皮爾斯「愛的抱抱」合照，並大讚兩人合作非常愉快。

遠早在諾蘭的《蝙蝠俠系列》的克里斯汀貝爾，與《全面啟動》李奧納多狄卡皮歐之前，蓋皮爾斯（Guy Pearce）可以說是第一代的諾蘭電影男神。經典神片《記憶拼圖》不但讓影壇初次驚艷諾蘭導演的導演鬼才之外，蓋皮爾斯的角色有順進性失憶症，每天醒來都忘記曾經發生過的事，只能靠自己有記憶之時留下的蛛絲馬跡，追查出殺死自己妻子的真正兇手。

巧合的是，《血衛》裡馮迪索也是一心為了尋找殺害自己妻子的兇手，但他的記憶卻遭到扭曲與利用，馮老大要從被控制的記憶裡擺脫操控。這種被利用的不公平的感覺，馮老大認為大家都能感同身受，他說：「我覺得任何人都能體會被人利用的感覺，畢竟日常生活在電視上經常看到一些被強迫或被人利用的事。對於擁有特異能力的超能英雄來說，真正的戰爭是對抗這樣的惡勢力，我很喜歡這樣的構思。」

新片即將在下月上映的馮迪索，除了在IG分享了《血衛》從幕前到幕後都讓他有非常棒的合作體驗外，更特別貼出他與蓋皮爾斯「愛的抱抱」合照，親自留言：「與蓋皮爾斯一起工作的感覺，獨特、愉快與引人入勝。沒什麼比跟欣賞的對象一起合作更好的了！」《血衛》將與3月12日領先全球上映，並同步推出包括IMAX、4DX、MX4D、ATMOS版本也將與一般2D版同步推出。

(中時 )