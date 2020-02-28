立法院長游錫堃昨證實前無黨籍立委洪慈庸將擔任院長辦公室的「機要顧問」，一個月的薪水大約新台幣12萬元左右。對此，自由作家洛杉基認為，洪學歷平庸，不過當選過一屆時代力量立委，如何變成「最懂立法院議程」的機要顧問？他說民進黨不怕如此目無法紀遭唾棄，2022年在地方選舉再慘敗一次？

洛杉基在臉書指出，洪慈庸畢業於台中商專五專部及高雄第一科技大學行銷與流通管理系。她學歷平庸，工作經驗只不過靠著民進黨禮讓，僥倖當選過一屆時代力量立委，如何就變成「最懂立法院議程」的機要顧問？「月薪12～14萬，恐怕是許多國立大學研究所畢業的碩博士、工作四年後，都拿不到的高薪，她究竟何德何能？」

洛杉基直言，立法院長如此蠻幹，如何能教其他名牌大學畢業、憑實力考取高普考、工作四年後薪水還拿不到她一般的的年輕人，感到甘心？他說執政黨擁有了絕對權力，讓國庫直通黨庫，也不能這麼糟蹋老百姓的血汗錢！ 為了給自己私人做個順水人情，無緣無故給高薪做酬庸，「立法院從沒有這樣的職務存在，難道是因人設事，為了安撫一個人，不在乎破壞立法院的規矩？這如何能教奉公守法繳稅的百姓，感到心服口服？」

洛杉基斷言，執政黨不怕如此目無法紀、糟蹋人民血汗錢，而遭到人民唾棄，在2022年讓民進黨在地方選舉再慘敗一次？

(中時電子報)