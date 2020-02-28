防疫便利貼3》自己動手調配消毒水 超簡單 07:432020/02/28 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防範新冠病毒入侵，民眾可自行調製稀釋漂白水，用來消毒居家環境、物品。(中時電子報/製圖) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎持續延燒，加上口罩、口罩難買，民眾除了多洗手之外，可以自行調製稀釋漂白水，用來消毒居家環境、物品等。根據衛生福利部資料指出，使用含氯漂白水加入100倍清水稀釋為500ppm的消毒水即可減少居家細菌、真菌、病毒的感染風險，簡單又便利。 防疫便利貼1 》其實你不用一直戴口罩 防疫便利貼2 》有這4徵兆才是社區傳播 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #消毒水 #稀釋 #漂白水 #口罩 #便利貼 也許您會感興趣 推薦閱讀 一周2片口罩 高中生家長憂開學不夠用 09:132020/02/25 生活 兒童口罩 明起天天都可買 00:482020/02/26 生活新聞 日政府阻擋不住購物網天價轉賣口罩 09:402020/02/26 國際 稀釋酒精釀燒傷 陽光籲「防疫也需防火」 10:022020/02/26 生活 新竹縣13鄉鎮市衛生所 27日起代售實名制口罩 17:272020/02/26 生活 北市小兒科診所遭爆料私賣10元口罩 衛生局將前往釐清 20:502020/02/26 生活 陸口罩日產能產量 超過7000萬只 12:432020/02/27 兩岸 日本麥當勞不讓員工戴口罩 背後原因曝光 14:572020/02/27 國際 基隆畢典順延2周 若疫情嚴重恐取消 14:492020/02/27 生活 買口罩心情像買彩券！網友開心買到醫療級彩色口罩 22:022020/02/27 財經 生活熱門新聞 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 好市多沙拉番茄好吃？她拿衛生紙一擦...網友吐了 - 生活 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 韓國人餐桌上一個可怕習慣 鄭弘儀驚呆：難怪疫情失控 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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