新冠肺炎持續延燒，加上口罩、口罩難買，民眾除了多洗手之外，可以自行調製稀釋漂白水，用來消毒居家環境、物品等。根據衛生福利部資料指出，使用含氯漂白水加入100倍清水稀釋為500ppm的消毒水即可減少居家細菌、真菌、病毒的感染風險，簡單又便利。

(中時電子報)