新冠肺炎疫情蔓延全球，他國疫情發展快速，且往外拓展頻率高，中央流行疫情指揮中心強烈建議有旅遊、接觸史的民眾落實居家隔離14天，確定未染病才能解除隔離。不過，就有網友在批踢踢上好奇問，「居家隔離的獨居人怎麼買飯？」對此，引起網友討論，還有網友超專業回應，表示除了專人送飯外，竟然還能幫倒垃圾。

原PO在批踢踢八卦版發文，表示現在疫情越來越嚴重，被要求居家檢疫的人越來越多，讓他突然想到，如果在外獨居租屋的人，要被隔離在租屋處一個人生活，這樣要怎麼買飯？同時原PO也好奇再問，「被隔離的人都是被感染風險很高的人，如果真的有人幫他送飯的是不是也要隔離14天？」

問題一出後掀起網友討論，有人解答「可以跟里長公所說，送飯可以放門口」、「有居家送餐服務（倘若有須要可以跟村里長講」、「里長或民政局負責」。

另外也有人納悶，若被隔離14天，「怎麼倒垃圾？14天一次倒嗎？」對此，就有人回答「徹底資源回收，普通垃圾滿了就綁好，真的還沒辦法就冰冰箱」。「專版那邊有人分享經驗，可以讓區公所的人協助，也可以拜託他們倒垃圾」。

有網友分享自己目前正在居家檢疫，他表示區公所每天都會打電話關心，還會配給一個手機號碼供聯絡，「有其他需求也都可以跟他們講，他們甚至會派人在門口收取垃圾」。

事實上，因應新冠肺炎防疫之需，各縣市政府近日透過民政系統發送「14天隔離包」給居家或隔離者。隔離包中大多裝有乾糧、防疫用品、口罩與肥皂，還有防疫文宣，讓居家檢疫或隔離者可透過管道諮詢，在家仍感受到社會關心。甚至有的縣市發的隔離包中還有影音平台的序號，讓居家檢疫者可免費追劇和聽音樂。有些縣市也設有「居家檢疫及隔離關懷服務中心」，如有健康管理、醫藥服務、送餐協助或垃圾清運等需求可找他們。

(中時電子報)