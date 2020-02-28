台灣醫療健保制度舉世聞名，尤其是現在新冠肺炎疫情爆發之際，不少民眾都狂讚好險台灣有健保，近日急診兒科醫師吳昌騰分享一起來自中國大陸的故事，一名孕婦確診肺炎後因為沒錢支付醫療費用，決定「拔葉克膜」放棄治療，最後不幸離開人間，也讓吳昌騰感嘆：「生在台灣真幸福！」

吳昌騰近日在臉書分享故事，正值新冠肺炎疫情爆發期，武漢大學中南醫院接收到一名確診肺炎的孕婦，由於病情十分嚴重，醫師及時為她裝上葉克膜，之後情況才慢慢好轉起來，但隨之而來的是龐大的醫療費用。

孕婦在ICU（重症監護室）住了一個多禮拜，短短幾天的醫療費用就直逼20萬人民幣（約86萬新台幣），由於她的丈夫是名農村子弟，醫藥費都是找親戚朋友湊的，經濟狀況並不好，最後在無力負擔鉅額費用的情況下，孕婦只好放棄治療，最後不幸身亡，丈夫與主治醫師看到這心酸的一幕，紛紛潸然淚下。

吳昌騰提到，在中國大陸一旦接上葉克膜機器，光是開機費就要價5、6萬人民幣，一整個療程下來，醫療費用10萬人民幣是跑不掉的，「這只是大概數字，最後花費多少，要看實際使用天數！」但更令家屬感到心痛的，就是當孕婦放棄治療的隔天，中國大陸政府就推出「新冠肺炎病人由國家免費治療」的政策。

吳昌騰表示，若不是疫情的關係，使用葉克膜治療一直都是自費的療程，看完這個故事，他相信大家更能體會到在台灣看病真的很幸福，也不禁感嘆：「我們生活在台灣，真的很幸福！」

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(中時電子報)