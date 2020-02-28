新冠肺炎疫情持續升溫，日前台商包機返台名單惹出爭議，前總統馬英九受訪時表示許多陸配子女擁有中華民國國籍，卻不能回來台灣，明顯有歧視之嫌，對此知名作家苦苓感到無奈，怒嗆馬英九是「國際認證的笨蛋」。

前總統馬英九昨天露面時，先是重申陸配子女在台灣有居留權，按照國際法，也有中華民國國籍，不過卻不能返回台灣，但是在台外僑即使身在大陸、港澳等地依舊可以回來，相較下有明顯歧視及不公平，痛批蔡政府「不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道」，對此知名作家苦苓忍不住砲轟：「我們沒有接回在日本的台灣人嗎？我們沒有派包機去武漢接人嗎？是誰不肯放行的」，接著怒嗆：「馬英九你這個國際認證的笨蛋，連靠腰都找錯對象」。

苦苓臉書全文。（圖／苦苓臉書）

對此許多網友紛紛留言：「這傢伙連鹿毛長在哪裏都會找錯了，當然會找錯對象靠腰」、「 輪家只不過卸任沒事做，出來刷刷存在感，」、「他自己都承認不適任總統了」。

(中時電子報)