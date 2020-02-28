現正熱映中的動物冒險電影《極地守護犬》，由好萊塢巨星哈里遜福特、漫威女星凱倫吉蘭、丹史帝文斯主演，改編自傑克倫敦所撰寫的美國百年經典小說《野性的呼喚》，並由動畫大導克里斯桑德斯執導，故事敘述主角桑頓在面對婚姻破裂與兒子去世後，遠離城市喧囂前往荒涼的北極圈生活，因緣際會拯救了受虐的雪橇犬巴克，一人一犬在逆境中奮勇生存並找到生命的新方向。

《極地守護犬》拍攝成本超過一億美元，壯闊的極地景色搭配精彩的動物演技，北美上映首日奪下當日票房冠軍，逆境求生的故事帶來滿滿正能量，獲得觀眾一致好評，權威影評網站爛蕃茄的開片觀眾票選分數高達91%，Cinemascore觀眾評分也獲得A-等級，影評普遍認為《極地守護犬》是原著小說的完美呈現，更有觀眾認為這是今年度最療癒的電影。

曾演活印第安納瓊斯、美國總統等銀幕冒險英雄的哈里遜福特，他在《極地守護犬》之中與靈犬巴克有許多精彩的冒險經歷。私底下的哈里遜福特和妻子救援了許多傷病幼犬，也從收容所領養了三隻狗，同時還擔任非營利組織的副主席，在國際上致力於保護受災地區的生物多樣性，是備受尊重的愛狗人士。

哈里遜福特提到自己從高中時期就曾讀過原著《野性的呼喚》並深受感動，收到電影劇本後又將小說拿出來反覆閱讀了很多遍，他提到：「拍攝這部電影最有趣的，是一部關於狗的電影，但沒有狗跟你一起演戲。巴克有人類的替身，這讓我更容易凝聚我的視線，在情感上有一個可以直接投射的對象。」接著表示：「桑頓到極地之中尋找安寧與孤獨，卻遇上了巴克。他們在旅途中成為同伴，一起面對危險和冒險。在故事中桑頓幫助巴克從虐待關係中離開，但巴克卻讓桑頓獲得了信心和勇氣回頭去救贖自己。這段旅程以及這兩個角色間的關係讓我深受感動。」

《極地守護犬》拍攝成本超過一億美金，攝影棚中使用超過1000噸的冰雪來搭建阿拉斯加冰天雪地的景緻，為了真實呈現小說中充滿靈性與野性的混種犬巴克，劇組找來好萊塢動態捕捉的能手泰瑞諾特利扮演巴克，透過動態捕捉再加上電腦特效，創造出獨一無二栩栩如生的主角。

泰瑞諾特利是好萊塢御用的猿猴類動作指導，然而扮演狗和靈長類需要的技巧截然不同，為此他花費大量時間研究狗的行為和舉止，更克服了人類生理限制做出高難度的肢體表演。除了動態捕捉外，劇組仍有為片中出現的狗狗們選角，雪橇車隊中的其他8隻狗，都一一依據片中的個性進行選角並掃描外型動作。導演的妻子潔西卡在寵物領養網站發現了一隻名為「巴克里」的狗等待領養，牠是聖伯納、牧羊犬混種，種種細節都跟原著小說中的敘述幾乎相同，這樣神奇的巧合讓她立刻驅車狂飆2000公里把狗帶回加州劇組，巴克里的出現也鼓舞了整個劇組，最終實景和CGI的融合效果相當令人驚艷，成功交出漂亮的成績單。

哈里遜福特所主演《極地守護犬》，由《阿拉丁》、《馴龍高手》首度執導真人動畫電影，改編自傑克倫敦世界名著《野性的呼喚》。劇情描述靈犬巴克原本生活在充滿陽 光的加州，沒想到卻意外被拐賣到寒冷偏遠、盛產黃金的北方阿拉斯加，巴克輾轉成為雪橇犬，流落在不同主人之間，在這淘金熱時期，等著它的不是安逸的生活，巴克必須呼喚起深藏內心的野性，來面對嚴峻的生存考驗，而最終它將回歸最原始的自己，並成為自己的主人。

(中時 )