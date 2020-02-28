新冠肺炎疫情遍佈全球，投資人對疫情拖累全球經濟成長擔憂，美股自24日開盤後連挫4天，道瓊工業指數狂跌1196.27點，創下史上最大跌點紀錄，在這4天內已2度刷新「近2年單日最高跌幅」。

綜合媒體報導，受到新冠肺炎疫情影響，美股三大指數恐創下自金融風暴以來最糟單週表現，截至今（28日）清晨5點，道瓊指數下跌1193.29點，或4.43％；那斯達克指數下跌414.3％，或4.61％，標準普爾500指數下跌137.63點，或4.42％，其中道瓊指數慘跌，是歷史上第4次跌破千點。

至於歐洲股市，英國FT100下跌246.07點，或3.49％；NQ德國指數下跌22.57％，或2.05％；法國CAC40指數下跌188.95點，或3.32％。

中國受到疫情影響，國內在第一季的經濟活動大減，間接影響美國最終商品需求，高盛證券分析師昨（27日）表示，在這樣的因素下，會出現供應鏈中段、美國經濟活動放緩，市場不確定因素增加等慘況。

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(中時電子報)