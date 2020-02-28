小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（28日）財經重點。

【1】美公債殖利率史上新低

美國26日證實境內可能出現第一起社區傳播病例，加劇新冠肺炎全球擴散的疑慮，帶動避險買盤湧進債市，10年期美債殖利率跌破1.3％，再創歷史新低。

【2】疫情失控 4月Fed恐降息

眼看新冠肺炎疫情在中國大陸以外地區持續擴散，就連美國也浮現社區感染疑慮，令全球資金一窩蜂湧入債市避險，使美國公債殖利率短線連連破底，投資專家表示，若疫情不退，債市殖利率將持續下滑。

【3】疫情蔓延 全球經濟慘兮兮

牛津經濟研究院27日指出，日本、香港等亞洲主要經濟體去年第四季GDP已急劇收縮，國際研究機構紛紛調降其2020年GDP年增率估值，新冠肺炎疫情使景氣情況更糟，再度調降日本2020年GDP年增率至0.2％，香港則是會出現第二年的GDP成長衰退，2020年GDP恐衰退2.4％，依照該院預測模型推估，2020年亞洲經濟將因此跌到10來的最差。

【4】15檔中低價股 成外資避風港

15檔中低價家族成外資避風港！新冠肺炎疫情延燒亞洲、歐洲多國，海外市場變數遽增，境外投資出現匯回跡象，再加上外資雖爆量賣超台股，但卻未馬上匯出，促使27日股匯上演脫鉤戲碼，資金急於尋找停泊港灣，外資偷偷進駐榮成（1909）、神達（3706）等15檔中低價股，成盤面另類亮點。

【5】贖回賣壓＋MSCI雙降 台股多殺多

海內外基金湧現投資人贖回賣壓，加上MSCI雙降台股季度調整在27日盤後生效，外資27日持續賣超台股232億元，引爆市場投資人多殺多賣壓，其中大賣台積電2.4萬張、提款76.37億元成重災區。

(中時電子報)