香港確診新冠肺炎病例至28日已累計93人，據港媒報導，在近期確診病例中的女性富商周巧兒，其家犬對有關病毒測試呈弱陽性反應，為全港首例，香港漁農自然護理署同時強烈建議確診者的寵物（哺乳類動物）接受檢疫。

綜合港媒報導，漁護署發言人28日凌晨突然發稿表示，在港衛生署轉介將一名確診者家犬交予漁護署後，漁護署人員對該犬口腔，鼻腔及肛門抽取樣本進行新型冠狀病毒測試後，口腔及鼻腔的樣本在測試中呈弱陽性反應，但該犬並無任何相關病徵。

雖然漁護署新聞稿並未指出確診者，但港媒報導指出在大坑的確診者，只有85號確診者的女富商周巧兒，以及其確診家傭，但港媒未能確認漁護署接走狗隻的大坑住所，是否周巧兒的大坑住所。

漁護署也表示，為確保公眾及動物的健康，署方強烈建議新冠病毒病確診者的寵物（哺乳類動物）接受檢疫，牠會被送往漁護署指定動物居留設施接受為期14天的檢疫和獸醫學監察，及按情況進行新型冠狀病毒測試；此外，寵物人士也須經常保持良好衞生習慣，當與寵物接觸後，應使用肥皂和水或酒精搓手液徹底清潔雙手。

(中時電子報)