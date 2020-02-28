網壇女神莎拉波娃(Maria Sharapova)本周突然宣布退役，除了戰力與健康因素，籃壇巨星布萊恩(Kobe Bryant)的殞落也衝擊她做出決定。莎娃不但認識布萊恩，本來還預定會在1月底見面，沒想到布萊恩在當月26日罹難。

莎拉波娃告訴《紐約時報》說，她在1月20日澳網戰敗就有退役打算，布萊恩41歲去世更令她感嘆人生無常。「我們擁有這麼多的輝煌功業，到頭來卻是無比脆弱。這能令你睜開雙眼，檢視人生最重要的是什麼，我必須好好想想我的未來。」

其實莎娃2017年禁賽回歸後已經大不如前，加上日漸失控的新傷和舊傷，足以擊垮任何意志強大的選手。「我昔日最大優點是堅強的毅力，但現在這可能成為我的弱點，我太頑固而持續盲目戰鬥。」

莎娃以前約會過湖人隊Sasha Vujacic，加上拍攝雜誌時的合作，認識一些NBA球員。她目前的男友是Alexander Gilkes，藝術品拍賣網站Padddle8的共同創辦人。

(中時電子報)