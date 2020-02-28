描述由韓國影帝李星民意外獲得動物溝通超能力，並與毛小孩軍犬聯手出任務的開春最旺喜劇《明明會說話》，即將於3月6日全台上映。其中，憑人氣夯劇《天空之城》「金老師」一角爆紅，再創演藝事業高峰的金瑞亨，此次與影帝李星民首度合作，化身擁有帥氣魅力的女上司，但卻總是喜歡說讓人聽不懂的自創大道理，拍攝現場呈現的自然喜感讓李星民直呼與往常螢幕形象差很多，他說：「先前是透過電視作品認識金瑞亨，但她以往都是演出反派角色，而這是我們第一次合作，看到她本人在現場的活潑表現，我都不敢相信這居然是同一個人，尤其當她一臉正經地說出沒人懂的大道理真的很好笑，她完美地消化了喜劇角色，非常厲害。」

此次甩開以往深植民眾心中的惡女形象，嘗試喜劇演出的金瑞亨，也透露讓她心動加入電影《明明會說話》演出的原因，她說：「這是韓國第一部描述人與動物可以互相溝通的電影，我自己有養寵物，也很喜歡各種動物，所以一看到劇本就非常喜歡，當下就決定不管是什麼角色我都要演，而這次可以用與以往反差較大的形象演出，也讓我演得很過癮。」

提到與李星民的首次合作，金瑞亨也說：「除了演技專業外，李星民前輩還是一個暖男，因為這部是喜劇電影，所以他會引導現場氣氛，讓大家都處在放鬆的狀態拍戲，不過度用力搞笑，讓呈現出的喜劇效果更好，能夠與他一起拍戲讓我學習到很多。」

(中時 )