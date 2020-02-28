蘆洲無業男駕車迴轉 男騎士遭撞飛倒地哀號 09:082020/02/28 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘆洲無業男駕車迴轉 男騎士遭撞飛倒地哀號（民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘆洲無業男駕車迴轉 男騎士遭撞飛倒地哀號（民眾提供／戴上容新北傳真） 41歲無業的盛男，28日午夜12點駕駛自小客車，行經蘆洲區長榮路，未注意路況強行迴轉時，與直行的28歲業務員丁姓男重機騎士發生碰撞，強烈碰撞造成丁男撞飛數公尺遠，身體多處擦挫傷、頭破血流，並躺在地上哀號，盛男的車子也毀損嚴重；警方表示，獲報後，緊急將丁男送醫，救治後幸無生命危險，雙方經酒測，酒測值皆為0，詳細情形仍待進一步調查。 (中時 ) #哀號 #酒測 #蘆洲 #騎士 #毀損 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》祥碩「白騎士」好委屈，2天重挫約17.5％ 13:072020/02/25 財經 酒駕害騎士摔死！ 台北男冷眼「不關我的事」：他自己撞上的 12:512020/02/26 社會 30戶捷運蘆洲站聯開宅來了！預計3月2日截止申請 16:102020/02/26 財經 淡水送貨員違規左轉 撞飛3騎士1人急救後不治 16:152020/02/26 社會 防疫大作戰！蘆洲眼鏡業者愛心捐贈250支護目鏡給蘆洲區公、衛生所 18:402020/02/26 生活 南北廟不同調 蘆洲湧蓮寺取消南下進香 19:582020/02/26 生活 正妹穿高衩裙過馬路 側身曲線撩人 22:082020/02/26 正妹 高屏大橋死亡車禍 1騎士遭輾斃 11:452020/02/27 社會 酒駕拒酒測還飆警「塞x娘」 警噴辣椒水壓制 14:212020/02/27 社會 疫情持續 美、歐企哀號 21:302020/02/27 財經 社會熱門新聞 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 女發燒亡引衛生局地檢署互槓 法醫深夜解剖採證 - 社會 士兵都去生口罩 連長只好站衛兵 國防部查到後這麼說 - 社會 日本能不能去？留日台生曝慘況：美景比不上一條命 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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