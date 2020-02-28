蘆洲無業男駕車迴轉 男騎士遭撞飛倒地哀號（民眾提供／戴上容新北傳真）

41歲無業的盛男，28日午夜12點駕駛自小客車，行經蘆洲區長榮路，未注意路況強行迴轉時，與直行的28歲業務員丁姓男重機騎士發生碰撞，強烈碰撞造成丁男撞飛數公尺遠，身體多處擦挫傷、頭破血流，並躺在地上哀號，盛男的車子也毀損嚴重；警方表示，獲報後，緊急將丁男送醫，救治後幸無生命危險，雙方經酒測，酒測值皆為0，詳細情形仍待進一步調查。

(中時 )