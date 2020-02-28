〈 Luna d'ltalia月之意大利餐廳〉每道菜式的份量都很大，圖中〈菠菜沙拉〉加了芝麻加油和一點點薑，味道很獨特。（圖／姚舜）

〈地中海式蒸烤海鱸魚〉是將鱸魚和黑橄欖、酸豆、蒜片、番茄、海瓜子與鮮蝦，一起放入烤盆中再包覆錫箔蒸烤成菜。（圖／姚舜）

立足市場15年，天天生意都很好，即使新冠肺炎疫情延燒，也沒有「燒掉」餐廳的業績。也因為固家捧場的常客夠多，所以這餐廳不必推出外賣或外送「補血」，這家開在台北市敦化南路遠企百貨旁邊小巷內的餐廳的名字叫〈Luna dltalia月之意大利餐廳〉。小巷中很 多餐廳都換了不知好幾手，她，仍屹立不搖，讓鄰居艷羡。

〈Luna dltalia月之意大利餐廳〉餐廳不大，扣掉廚房用餐區不到30坪，一個餐期可能接待32位客人，餐廳菜單上的菜色也不算多，且15年來只換了10％的菜、甚少更動菜單，且菜式也一點都不花俏，但她就是憑著「老味道」與「好味道」，終年食客盈門，繼續譜寫傳奇。

品嘗〈地中海式蒸烤海鱸魚〉前，要先將外層包覆的錫箔紙撕開。（圖／姚舜）

用現烤麵包盛裝的〈義式香料鮮蝦炒蘑菇〉，是用草蝦跟新鮮蘑菇熱炒，再用香料與鹽調味，是傳統義式家常菜。（圖／姚舜）

〈 Luna d'ltalia月之意大利餐廳〉菜單上的〈牛肝菌蘑菇蘆筍燉飯〉，採用台灣人較能接受的義大利米烹製，口感較軟。（圖／姚舜）

〈Luna dltalia月之意大利餐廳〉成立於2004年，主人兼主廚Gerbino Daniele是義大利人，過去曾在佛羅倫斯與米蘭當地著名餐廳歷練。隨著同樣是主廚的哥哥來到台灣後，Gerbino Daniele決定留在台灣發展，並與「前女友」、現為愛妻的周孟潔一起創業開設〈Luna dltalia月之意大利餐廳〉。Luna在義大利文中指的是月亮，餐廳以此為名，是希望傳遞月光之美。

周孟潔本來是室內設計師，〈Luna dltalia月之意大利餐廳〉的裝潢設計都出自她之手。為了經營餐廳，她放棄了原本工作，全心全意投入，自己兼服務生服務客人。

〈Luna dltalia月之意大利餐廳〉的裝潢氛圍輕鬆中不失雅緻， 品味不俗、舒適自在，餐廳臨街的最外面還有一露台。餐廳雖不是主打Fine Dining，但Table Setting卻很Fine，舖著檯布、有桌花，入夜後桌上還有小燭台，這「排場」，當然墊高了餐廳的經營成本，卻也傳遞了一股精緻用餐體驗的氛圍，為餐廳帶來了不少死忠的品味男女。

在蔬菜高湯中加了牛肝菌汁炒製的〈牛肝菌蘑菇蘆筍燉飯〉，風味本就就濃郁，再現刨帕瑪森起司就更香了。(圖／姚舜）

〈米蘭諾式燉牛膝〉是〈 Luna d'ltalia月之意大利餐廳〉的人氣招牌菜色。（圖／姚舜）

〈米蘭諾式燉牛膝〉的醬汁是以番茄作基底熬製，熱騰騰的淋在菜上風味更濃。（圖／姚舜）

〈Luna d'ltalia月之意大利餐廳〉的〈墨魚汁中卷蛤蠣義大利麵〉的墨魚醬汁，真材實料所以味道香鮮。（圖／姚舜）

不誇張，有朋友告訴我，曾在〈Luna dltalia月之意大利餐廳〉用餐時碰到有客人 即興「快閃演出」，開口就唱義大利聲樂。趁著採訪機會我向餐廳服務人員求證，得到的答案是確有其事，當晚唱歌的是位義大利聲樂老師，因為覺得菜好、氣氛好，所以當場就開唱了。當晚，其他的客人也不以為意並沈浸其中。我從這段小故事就可推測，這小餐廳的客人素質了。

〈Luna dltalia月之意大利餐廳〉標榜賣的是傳統義大利菜，口味兼容南義與北義，且多數都是「義大利自己在海外旅遊時想吃的家鄉菜」，這個風格跟市場上有些「美國式義大利菜」就有了區隔差異。因為「專注味道，不求花俏」，所以很實吃、耐吃、也好吃。注意，這市場，兼顧這三者的餐廳，其實不多。

〈Luna d'ltalia月之意大利餐廳〉的〈藍紋乳酪麵疙瘩〉，味道香濃、麵疙瘩的口感質地輕柔。（圖／姚舜）

〈Luna d'ltalia月之意大利餐廳〉的〈藍紋乳酪麵疙瘩〉都是廚師手工自製，高比例的馬鈴薯使之口感質地輕柔。（圖／姚舜）

〈Luna d'ltalia月之意大利餐廳〉菜單上有Pasta、燉飯，也有Pizza，因麵糰現揉故餅皮很香酥脆。（圖／姚舜）

「相機食先」當道，許多異國美食餐廳的大廚常將菜餚搞得好不花俏巧、艷光四射的，好迎合時下很多飲食男女拍照、IG打卡的喜好。但〈Luna dltalia月之意大利餐廳〉不來這一套，不僅每道菜的份量都大，也不必靠小花小草食用花卉虛張聲勢，Gerbino Daniele靠的就是真材實料與紮實厚工，以味道與消費者的味蕾直球對決。

就舉〈墨魚汁中卷蛤蠣義大利長麵〉為例吧，坊間有些餐廳或Pasta House在烹煮這道菜時，多僅用墨魚粉末或現成墨魚汁炒製，Gerbino Daniele則是把墨魚囊清理去沙並精細的過濾後加上洋蔥、蕃茄、蒜頭、鯷魚、白酒一起燉煮完成墨魚醬汁，再以此醬汁炒麵，味道當然真實且自然。

〈Luna d'ltalia月之意大利餐廳〉的〈火腿蘑菇青醬披薩〉，自製松子青醬的風味很迷人。（圖／姚舜）

甜點〈杏仁霜派〉製作過程有點小繁複，沒用到花生，卻常柀誤認是花生做的甜點，吃時充滿焦糖香。（圖／姚舜）

〈Luna d'ltalia月之意大利餐廳〉雖然不大，但裝潢雅緻溫馨。（圖／姚舜）

〈佛羅倫斯式燉牛肚〉也是很值得推介的菜式。義大利各地燉牛肚的作法不相同，主廚告訴我，北義慣用蕃茄醬為基底，而南義西西里或拿波里則多以蔬菜燉煮，羅馬式的搭配果乾。〈Luna dltalia月之意大利餐廳〉的佛羅倫斯式的則是將新鮮番茄與洋蔥碎、西芹炒出香味後，再加了白酒與切成絲條狀的牛肚一起熬煮，呈盤時則灑了松子、現刨帕瑪森起司與羅勒絲， 成菜後醬色橙黃、牛肚酥爛中帶有微微彈性，味道香濃。

〈Luna dltalia月之意大利餐廳〉好吃的還有〈牛肝菌蘑菇蘆筍燉飯〉、〈米蘭諾式燉牛膝〉，、〈藍紋乳酪麵疙瘩〉，老闆娘極力推薦的〈地中海式蒸烤海鱸魚〉，號稱「冰淇淋 前世長這樣」的〈杏仁霜派〉也非試不可。

〈Luna d'ltalia月之意大利餐廳〉門口綠意盎然，有些老客人喜歡在露台用餐。（圖／姚舜）

〈Luna d'ltalia月之意大利餐廳〉的氛圍輕鬆自在，但Table settint卻很Fine。（圖／姚舜）

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