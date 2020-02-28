美國布魯克林一名28歲華裔媽媽李林（Lin Li）日前遭判坐牢18年， 2016年因女兒鄭琳芯（Melody Zheng）尿床，她一氣之下失控將女兒的頭按到裝滿水的浴缸裡，導致女兒溺斃身亡，去年6月誤殺罪名成立，26日遭判刑時，李林表示自己充滿悔意，無論法官怎麼判都接受。

綜合外媒報導，事發在2016年3月13日，鄭琳芯當晚不小心尿床，李林因此暴怒，將女兒的頭壓進浴缸裡直到沒了意識，鄭琳芯隨後被送往瑪摩利醫院（Maimonides Hospital）搶救，但仍宣告不治，根據警方調查，李林前一晚甚至還毆打4歲大的兒子，並將對方丟進水中教訓一番。

控方指出，李林在庭上毫無悔意，對待孩子的方式也非常可怕，完全不像一名媽媽該有的態度，要求法官判決入獄35年，不過李林的代表律師則形容她是一個充滿愛心與關懷的母親，對女兒的死十分內疚，每天都在自責，「無論你（法官）判我入獄多長時間，我都會接受。」去年6月，李林一級誤殺及一級企圖襲擊罪名成立，之後她不斷要求更換律師要求上訴，最終法官在本月26日判處她入獄18年。

法官道琳（Deborah Dowling）表示，李林有責任照顧孩子並確保其人身安全，但卻用如此危險的管教方式導致女兒死亡，因此她還被判決，在兒子16歲之前，都不得以任何方式與對方有接觸。

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(中時電子報)