去年9月，全台首家以花枝丸為主題的觀光工廠「宏裕行花枝丸館」落成，佔地逾千坪，一樓設置海產超市，三樓開放產線參觀設計、多媒體互動園區，儘管外地遊客對它感到陌生，但當地婆婆媽媽知道，「宏裕行」是從高雄國泰市場擺攤發跡，澎湖花枝丸水產系列年營收破億。

「想來我們也是憨膽，一開始租10坪的小店面，買了機器就開始生產，第一顆花枝丸做出來，不知道要賣給誰？」53歲的創辦人之一陳雙香說。26年前，她與先生林錫宏剛新婚，小倆口信心滿滿地創業販賣純正家鄉澎湖花枝丸，卻被嫌貴，被嫌吃起來不像原料沒有一點花枝的花枝丸那麼香、那麼脆。

「從第一顆花枝丸落地開始，我們每天睜開眼，就想著要賣給誰？要趕快賺錢還錢，甚至欠了家鄉恩人『花枝伯』上千萬元！」陳雙香說，當年她與先生太天真，沒想過做花枝丸會這麼燒錢，創業初期入不敷出，甚至面臨墮胎的選擇……（待續）

全台首家以花枝丸為主題的觀光工廠「宏裕行花枝丸館」佔地逾千坪。（圖／宋岱融攝）

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(中時電子報)