佟麗婭直播下廚自曝體重。（圖／翻攝自新浪娛樂）

被封為新疆四美之一的佟麗婭今年初和結婚6年老公陳思誠傳出秘密離婚，但夫妻倆現身公開活動，甜蜜互動破解謠言。昨(27日)佟麗婭直播做菜，先是粗心買錯南瓜，又脫口說自己發福了，體重直達90斤（約45公斤），讓網友傻眼虧：「手上的零食突然不香了」。

佟麗婭與陳思誠2014年結婚，育有一兒朵朵，2017年陳思誠遭八卦媒體爆出軌，自此兩人就常被唱衰婚姻亮紅燈，今年初傳出兩人其實已經低調簽字，但為了工作與小孩無法公開離婚真相，而陳思誠後來在頒獎典禮上刻意感謝佟麗婭，間接暗示夫妻關係未變。

不理婚變傳聞，佟麗婭昨參加微博發起的「#微博宅Live#美食小課堂」直播，挑戰做南瓜羹，本來該買橘色南瓜的她動刀後才發現南瓜是綠色的，又因牛奶分量沒抓好，讓網友為她捏一把冷汗，直播中她透露為了疫情每天待在家體重直飆，快要90斤，笑說：「每天在家吃吃吃、研究吃。那天我給導演發吃的圖片，他說你不要胖了，回來復工我們還要接戲。」

(中時電子報)